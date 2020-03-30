Выписали невесту первого зараженного коронавирусом в Челябинской области

Результаты анализов девушки были отрицательными.

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В больницу Миасса девушка попала как контактная с носителем коронавируса. Они с парнем отдыхали в Испании, а когда вернулись не сообщили об этом врачам и не самоизолировались. Что создало угрозу распространению инфекции. У молодого человека анализ на COVID-19 оказался положительным, его невесту инфекция миновала.

«Человек, который был помещен к нам на изоляцию как контактный с зараженным коронавирусом, на сегодня завершились сроки изоляции, мы получили два отрицательных результата анализа на коронавирус. С момента пересечения границы с РФ прошло 14 дней. Сегодня мы ее выписываем для дальнейшего наблюдения на амбулаторном этапе», — рассказал заведующий инфекционным отделением ГБУЗ ГБ № 2 города Миасса Владислав Сорокин.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом был выявлен у жителя Миасса 21 марта. Молодой человек после пересечения границы с Россией не самоизолировался и продолжал контактировать с людьми. Все они были проверены на заражение. Вместе с ним в инфекционное отделение попала его невеста. Ее анализы оказались отрицательными.

Напомним, все, кто возвращается в страну из-за рубежа, должны сразу же самоизолироваться и сообщить о своем прибытии врачам на горячую линию Минздрава: 8 (351) 240-15-16.