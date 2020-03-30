Участница шоу «Дом-2» вернулась в Челябинск из Италии

Фанаты переживают, что девушка не соблюдала карантинные меры.

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В Челябинске фанаты участницы реалити-шоу «Дом-2» Анастасии Ковалевой забили тревогу. Совсем недавно девушка вернулась из заграничной поездки, но, по словам поклонников, не соблюдала карантинные меры и гуляла по городу.

«Настя, а ты разве сама соблюдала карантин после недавнего прилёта с мамой из Италии? Судя по твоим сторис нет», — пишет в комментариях подписчица.

На выпад звезда отвечает, что вернулась на Родину до того, как в Италии началась вспышка заболевания.

«Я не летела рейсами с "заражёнными", и улетела из Италии до вспышки», — пишет Анастасия Ковалева.

К тому же, девушка размещает на своей странице фотографии в маске, а также пишет о том, что находится на карантине.