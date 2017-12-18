/ Женщина разбилась насмерть при падении с 20-метровой скалы на Южном Урале

Ее спутница получила серьезные травмы.

В минувшие выходные в горном массиве в районе Усть-Катава произошла трагедия. Две женщины упали со скалы возле Лукинского моста с высоты 20 метров. Одна из них погибла на месте, второй удалось выжить. Прибывшие на место спасатели подняли участников трагедии наверх, им о несчастном случае сообщил муж одной из участниц похода.

Две женщины упали с 20-метровой скалы вниз и оказались на берегу реки Юрюзань. Одна из них погибла, а второй требовалась помощь в транспортировке. Прибывшие спасатели переложили женщину на носилки и передали бригаде скорой медицинской помощи. До спасателей дозвонился супруг одной из женщин. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Сейчас обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

