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/ Женщина разбилась насмерть при падении с 20-метровой скалы на Южном Урале

Женщина разбилась насмерть при падении с 20-метровой скалы на Южном Урале

Ее спутница получила серьезные травмы.
вчера в 13:53
  |  Происшествия

В минувшие выходные в горном массиве в районе Усть-Катава произошла трагедия. Две женщины упали со скалы возле Лукинского моста с высоты 20 метров. Одна из них погибла на месте, второй удалось выжить. Прибывшие на место спасатели подняли участников трагедии наверх, им о несчастном случае сообщил муж одной из участниц похода.

Две женщины упали с 20-метровой скалы вниз и оказались на берегу реки Юрюзань. Одна из них погибла, а второй требовалась помощь в транспортировке. Прибывшие спасатели переложили женщину на носилки и передали бригаде скорой медицинской помощи. До спасателей дозвонился супруг одной из женщин. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Сейчас обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

валентин
03:38, 19.12.2017
за каким хреном?
валентин
03:38, 19.12.2017
за каким хреном?

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