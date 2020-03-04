От слова к делу: мэр Челябинска прогулялась по обледенелым тротуарам

Наталья Котова, как и обещала, выехала с проверкой в районы города.

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Мэр Челябинска Наталья Котова выехала проверять очистку тротуаров от наледи, как и пообещала подрядчикам на аппаратном совещании в понедельник, 2 марта. Глава города вместе с журналистами отправилась проверять, по каким дорогам вынуждены ходить пешеходы.

Маршрут поездки был составлен по предложениям журналистов, первой точкой стал Ленинский район, дом 67б по улице Дзержинского, после — пересечение улиц Вагнера и Гончаренко. Состоянием тротуаров Наталья Котова осталась недовольна, везде был навален снег, на дорогах наледь, неубранный мусор.

«Главе района Александру Орлу сегодня прилетит много приветов», — пообещала Наталья Котова.

Следующим местом, которое проверила мэр, стал торговый центр «Алмаз». Глава города поручила проверить законность расположенных возле него ларьков.

Далее Наталья Котова отправилась к Областному суду. Тут делегацию встретил трактор, очищающий снег, но состояние дорог все еще оставляет желать лучшего.

Еще одной точкой, которую посетила Наталья Котова, стал памятник Курчатову, где жители жаловались на незаконно установленные ларьки. Найти причину недовольства челябинцев не получилось, зато глава города отметила снег и наледь, которые не убрали.

Последней точкой выезда стала улица Витебская, на которой делегацию вновь встретил трактор. Пока журналисты и Наталья Котова осматривали улицу, снег с тротуара начали вычищать.