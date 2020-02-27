Восстановлено движение на южноуральской трассе, где застряли водители

Дорогу в районе посёлка Кропачёво расчистили.

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Силами подрядной организации были проведены работы уборке части трассы. Ранее почти сутки водители не могли сдвинуться с места на пути возле посёлка Кропачево со стороны Красноуфимска. Дорогу замело. Ночевать людям пришлось в автомобилях.

К утру магистраль на территории Челябинской области начали чистить, а в Башкирии оставались сугробы. Туда на помощь направили южноуральскую технику.

«Сегодня утром в приёмную Миндортранса поступило множество жалоб на затруднение движения на границе с Республикой Башкортостан на автодороге Р-350 (Обход рабочего посёлка Кропачёво). Затор образовался как в Челябинской области, так и в Республике Башкортостан. Работы по очистке трассы в настоящее время продолжаются», — отметили в миндортрансе Челябинской области.

В связи с неблагоприятным прогнозом сотрудники ведомства просят граждан быть предельно осторожными, выезжая на дороги.