/ Пассажиры рейса Анталия-Челябинск, экстренно севшего в Волгограде, пожаловались на нечеловеческие условия в аэропорту

Южноуральцы намерены обратиться в суд.

Экстренная посадка злополучного рейса Анталия-Челябинск, официальной причиной которой назвали разгерметизацию, может закончиться продолжительными судебными тяжбами. Пассажиры до сих пор пребывают в шоке от произошедшего. Причем большинство южноуральцев поразила даже не тяжелая посадка, а прием в аэропорту Волгограда. По словам пассажиров, больше 12 часов они были предоставлены сами себе, даже беременным и женщинам с детьми не удалось заселиться в гостиницу, а сотрудники авиапредприятия якобы просили их благодарить хотя бы за то, что те пустили их в аэропорт.

Через несколько часов примерно в 11−12 ночи мы уже сами стали что-то решать: расселили детей и женщин на второй этаж, где были кресла, и начали искать руководство. Начальник полетов сказал, что все на рыбалке, мол, скажите спасибо, что вас вообще пустили. Сотрудницы аэропорта отказались открывать зал прилета и столовую из-за того, что арендатор уже уехал. — рассказал пассажир Александр Агафонов.

По словам челябинца, ночью сотрудница аэропорта попросила его организовать сбор женщин с детьми и беременных для заселения в гостиницу. Когда они спустились, оказалось, что нет ни одного свободного места. Так они просидели в аэропорту всю ночь и смогли попасть в зал ожидания с более комфортными условиями только в 8 часов утра.

Я на этот аэропорт собираюсь подать в суд. Уже начинаем собирать документы, мой юрист этим занимается. — добавил Александр Агафонов.

Эксперты сходятся во мнении, что обратиться в суд ради получения компенсации морального вреда стоит. По предположениям специалистов, сумма выплат может колебаться от тысячи до ста тысяч рублей.

Нужно будет доказать, что был причинен моральный вред, обратиться к психологам и в медицинские учреждения, потому как было кислородное голодание, у детей могли быть серьезные последствия. По предварительной версии, произошла разгерметизация, по этой причине издержки и убытки можно взыскивать с перевозчика. При этом целесообразно привлекать к солидарной ответственности и аэропорт, и авиакомпанию, и туроператора и подавать групповой иск. — пояснил Business FM юрист Николай Попов.

Отметим, что в день, когда самолет совершил экстренную посадку, сотрудники аэропорта убеждали СМИ, что пассажирам с детьми предоставили гостиницу. С теми, кто жаловался на головную боль и шум в ушах, по их словам, работала «скорая», оказывалась психологическая помощь.