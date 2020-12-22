В среду, 23 декабря, Челябинская областная больница откроет стоматологический кабинет, где лечить зубы детям будут под общей анестезией, сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области.
Сегодня мамам и папам таких детей приходится отдавать крупные суммы врачам частных клиник. Цена лечения под наркозом доходит до 15–20 тысяч рублей. В Челябинской областной детской клинической больнице юные пациенты смогут получить помощь бесплатно, по полису ОМС.
«Лечение зубов под общим наркозом довольно долгое. Фактически одного малыша могут лечить до четырех часов подряд. В бюджетных организациях таких кабинетов до сих пор не было. Мы будем первыми и заберем к себе самых тяжелых пациентов», — рассказал информационному агентству «Первое областное» пресс-секретарь ЧОДКБ Дмитрий Руденок.
Попасть на прием в стоматологический кабинет ЧОДКБ могут дети со всей Челябинской области, в том числе из Челябинска. Для этого необходимо взять направление у стоматолога по месту жительства. А главное — иметь показания для лечения зубов под общим наркозом.
Это различные нейроортопедические, психические заболевания либо тяжелая общая соматическая патология, которые не позволяют проводить санацию в обычном режиме. Также здесь ждут ребят, которые не переносят местные анестетики. И детей младше трех лет со множественным осложненным кариесом.
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