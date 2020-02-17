«Пропадут ли стоматологи?»: челябинцев напугали новые поправки Минздрава

Ведомство внесло изменения в структуру поликлиник.

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«Парламентская газета» сегодня сообщила о том, что из российских поликлиник исчезнут стоматологи — это вызвало ряд беспокойства среди граждан. В Министерстве здравоохранения действительно внесли поправки в Положение об организации первичной медико-санитарной помощи.

Состав кабинетов узких специалистов будет определяться численностью пациентов, прикрепленных к учреждению. Поликлиники, в которых лечится до 30 тысяч человек, обязаны предоставлять услуги кардиолога, уролога, ЛОРа, офтальмолога, фтизиатра, эндокринолога, хирурга, невролога, травматолога, ортопеда, инфекциониста. Обязательно наличие кабинета медицинской профилактики для взрослого населения, функциональной диагностики, ультразвукового исследования, рентгена, флюорографа и маммографа, а также клинико-биологической и биохимической лабораторий.

«Те виды медпомощи, которые были, они останутся, стоматологи останутся, никто их сокращать или переводить не будет, но в медицинских организациях, которые обслуживают 30 или 50 тысяч населения, появятся структурные подразделения, предусмотренные новым Порядком. О том, что какой-то вид медпомощи перестанет существовать в поликлинике из-за внедрения нового Порядка, об этом даже речи не идёт. Изменения только начнутся в части приведения штатного расписания и структуры медорганизации для наличия тех или иных кабинетов», — сказал начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи Министерства здравоохранения Челябинской области Александр Шамин.

В поликлиниках, где числится от 30 до 50 тысяч пациентов, кроме перечисленных специалистов обяжут проводить приемы онколога и эндоскопическую диагностику.

В учреждениях свыше 50 тысяч человек должны вестись и консультации ревматолога, гастроэнтеролога, пульмонолога, нефролога, колонопроктолога и гериатра, здесь также откроют отделения медицинской реабилитации, паллиативной помощи взрослым и кабинет МРТ.

«Будет расширение структурных подразделений. Мы теперь видим, что в поликлиниках обязаны быть те или иные специалисты. Они обязаны быть в штатном расписании организации. Здесь никто не говорит о том, что все поликлиники возьмут и укомплектуются всеми специалистами, которых не было. Будут проводиться мероприятия по их привлечению», — отметил Шамин.

В новом стандарте прописано даже то, какое оборудование должно быть в кабинетах диагностики и чем необходимо оснащать ФАПы — здесь и компьютер с выходом в мировую сеть, и передвижной светильник, и кольпоскоп, и ряд инструментов гинеколога, а также транспортное средство на 1300 душ взрослого населения.