Собственные стоматологи появятся в школах Челябинской области

Решение о возвращении зубных кабинетов в образовательные учреждения было принято на «Территории здоровья» в Златоусте.

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Ирина Гехт 8 сентября посетила «Территорию здоровья» в Златоусте. Вице-губернатор пообщалась с врачами и пациентами, после чего сделала свои выводы и обсудила их с коллегами. Статистика говорит, что достаточно много детей в Златоусте страдают от кариеса, а здоровье зубов, как известно, — залог здоровья.

«Это проблема не только Златоуста. Мы договорились с коллегами, что в ближайшее время они проведут инвентаризацию, мы будем возвращать стоматологические кабинеты в образовательные организации. Это правильно и с точки зрения профилактики, потому что врачи говорят о том, что 60% обращений в связи с жалобами на желудочно-кишечный тракт — это 60% и кариесов», — рассказала Ирина Гехт, первый заместитель губернатора Челябинской области.

По мнению чиновницы, которое абсолютно совпадает с мнением медицинских работников, детей необходимо приучать с детства к гигиене, здоровому образу жизни и ответственному отношению к своему здоровью. На базе школ врачи-стоматологи смогут не только выявлять образование кариеса на ранних стадиях, но и будут проводить профилактическую работу с детьми.