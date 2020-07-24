Челябинец выкинул из окна второго этажа двух кошек

Мужчина посчитал животных опасными для новорожденного ребенка.

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В Челябинске ищут новый дом для кошек Ассоль и Грейси. Хвостатые остались без крова после того, как их из окна второго этажа выкинул хозяин. Свой поступок мужчина мотивировал рождением ребёнка, решив, что Ассоль и Грейси опасны для малыша.



Обе кошки попали в клинику «Добрый хвост» ветеринара Баграта Агажанова. Как рассказал сам врач, девушка, которая привела Ассоль и Грейси, хотела их усыпить. Однако специалистам удалось отговорить женщину от этого поступка.

«Ситуация такая, что в семье появился маленький ребёнок, он всё тащит в рот и хозяин, член семьи, выбросил этих кошек на улицу через окно. Хозяйке деваться некуда, она принесла их на эвтаназию. Мы не можем себе позволить усыпить двух абсолютно здоровых кошек»,— рассказал на видео ветеринарный врач Баграт Агажанов.

Сейчас Ассоль и Грейси находятся под наблюдением ветеринарных врачей. Они не обработанные от паразитов, не вакцинированные и не стерилизованные. В планах специалистов клиники «Добрый хвост» — провести все эти процедуры и найти для них новых хозяев.