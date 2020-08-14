Владелец челябинской цветочной студии помогает найти новый дом для кошек

Мужчина решил помочь пенсионерке из Еманжелинска.

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Владелец цветочной студии из Челябинска решил помочь пенсионерке найти новый дом для 18-и кошек. Пожилая женщина не может ухаживать за животными из-за состояния здоровья.



Помочь пенсионерке найти кошкам новый дом решился владелец цветочного магазина Дмитрий Комолов. Мужчина пристраивает котов и кошек через соцсети. Рассказывает, об истории он узнал через друзей. Именно они поведали о приюте пожилой женщины, которая спасала бездомных животных от голода, но из-за нехватки времени и денег перестала справляться.

«Друзья написали, Дима говорят, ты умеешь проблему сдвинуть с мертвой точки. Тут есть бабуля, которая реально не справляется со своими задачами сейчас. По уходу за домашними питомцами. Можешь помочь распространить? Я говорю: „Да, есть социальные сети, мы все сможем“»,— рассказал владелец цветочной студии Дмитрий Комолов.

Для начала Дмитрий Комолов забрал в свой загородный дом пять котов. Жилище для них он построил за два часа. Пользователей соц сетей тронула история спасения. Сейчас подписчики приносят поддержанные переноски, подстилки и мешки с кормом. Кстати, содержание пяти кошек обходится в тысячу рублей за сутки.

Некоторые из неравнодушных челябинцев готовы забрать животных себе. Однако отбор хозяев происходит строго Семья должна быть ответственной и иметь опыт общения с питомцами. Бонусом к каждому коту прилагается бесплатный лоток и мешок корма. Два питомца из приюта Дмитрия уже нашли добрые руки

«Как-то понравился сразу. Сразу на него глаз упал. Зашла в инстаграм посмотрела, увидела историю Дмитрия. Прониклась и захотела его забрать»,— рассказала жительница Челябинска Наталья Валеева.

В планах Дмитрия Комолова — найти новый дом для остальных животных из Еманжелиска. Отметим, флорист помогает не только приюту, но также привозит цветы в родильные дома Челябинска. Мужчина дарит пышные букеты роженицам, акушерам и врачам.