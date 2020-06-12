Перенёсшей несколько операций кошке Багире ищут хозяев в Челябинске

Восьмимесячную красавицу спасал известный ветеринар Баграт Агажанов.

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Добрый челябинский ветеринар Баграт Агажанов вновь спасает животных. В этот раз провести несколько тяжёлых операций пришлось 8-месячной кошке, которая за несколько минут потеряла сразу две жизни. Подробнее о несчастном случае рассказал на своей странице в Instagram депутат Государственной Думы РФ Владимир Бурматов.

«Говорят, что у кошек девять жизней, а у этой осталось семь, потому сначала её чуть не загрызли собаки, и остались следы от укусов. А когда она от них спасалась, её сбила машина. Но выжила благодаря Баграту. Он её выходил, вылечил. Сейчас с ней всё хорошо»,— рассказал Владимир Бурматов.

Инцидент произошёл ещё 1 июня на одной из строек. Значительно пострадавшую кошку принесли в клинику Баграта рабочие. И профессионалы сразу же взялись за дело: провели 4 сложных операции, сделали переливание крови и ещё множество необходимых процедур.

Сейчас кошка, которую назвали Багирой, чувствует себя хорошо и скоро будет готова покинуть стены клиники. Но ей нужен дом. И сейчас ветеринар подыскивает кошке добрых хозяев.

«Багира очень хочет домой. Она прошла курс реабилитации, чувствует себя хорошо. Сегодня сняли шовчики, и мы готовы отдать ее в самые добрые и самые любящие ручки!»— написал Баграт на своей странице в Instagram.

Также ветеринар поблагодарил всю свою команду за проделанную работу.