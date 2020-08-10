Котики зверски убитой пожилой женщины из Бакала оказались на улице

Они остались никому не нужны.

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4 августа в городе Бакал Саткинского района произошло ЧП. В одном из жилых домов загорелась квартира. И прибывшие на место пожарные обнаружили внутри мертвую пенсионерку, которая оказалась убита до этого. Преступники уже заключены под стражу. «Первый областной» рассказывал эту историю ранее.

Только вот у пожилой женщины жили питомцы — два котика, один еще совсем маленький, другой — постарше. Одна из зооволонтеров этого небольшого городка Елена, которая действительно обеспокоена судьбой кошек, рассказала их судьбу.

«Эта бабушка обоих котов сама нашла на улице. По крайней мере, так говорят местные жители. Спасла их. Но они оказались никому теперь не нужны. Говорят, у женщины этой нет родственников, кто мог бы забрать себе животных. А коты жили возле своего подъезда. Но жители дома против такого соседства», — рассказала Елена корреспонденту сайта «Первый областной».

Маленького котенка удалось определить на передержку. Но взрослый кот так и живет перед подъездом. Елена отмечает, что в Саткинском районе большая проблема даже с передержкой животных — мест в местном центре реабилитации не хватает, а волонтеры не могут брать даже ненадолго к себе хвостатых и усатых.

«Если откликнутся с Челябинска или близлежащих к Сатке районов, то мы готовы посодействовать в доставке кота людям», — добавила Елена.

Если вы готовы взять домашнего котика, который оказался в сложной ситуации, на передержку или даже вовсе забрать себе — свяжитесь с зооволонтером Еленой: 8-912-405-98-46.