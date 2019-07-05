Выходные в Челябинской области обещают быть дождливыми

На Южном Урале все выходные продержится температура не ниже +20 градусов, однако любителям сухой погоды придётся подождать

Эти выходные порадуют южноуральцев тёплой погодой. Но предстоящий уикенд сможет угодить не только любителям позагорать на солнце, но и тем, кто не прочь прогуляться под приятным летним дождиком.

В пятницу, 5 июля, по всей Челябинской области будет держаться температура от +20 до +25. А в Троицке столбики термометров покажут 27 градусов со знаком плюс. По всему региону будет держаться солнечная, но малооблачная погода. Синоптики обещают, что небольшой дождь придёт только в Златоуст и Троицк. Западный ветер пройдёт по Южному Уралу со скоростью 3-5 метров в секунду. К вечеру этого дня ветер сменится на северо-западный.

Суббота, 6 июля, немного огорчит любителей жаркой погоды. По всему региону температура опуститься до +21 градуса. А жителям Миасса и Златоуста термометры покажут неутешительную цифру в 18 градусов со знаком плюс. Также синоптики обещают, небольшой дождь по Челябинской области. Ветер, преимущественно западный, будет дуть также со скоростью 3-5 м/c. В Троицке ветер сменится на северо-западный. На Южном Урале в выходной день будет облачно с небольшими осадками в виде дождя. Так что, выходя из дома, не забудьте взять с собой зонтик.

В воскресенье, 7 июля, температура останется прежней. Однако златоустовцев обрадует поднятие температуры до +20 градусов, а город Троицк сможет похвастаться самой тёплой погодой на Южном Урале, так как там столбики термометров покажут 23 градуса со знаком плюс. Небольшие тучки не оставят Челябинскую область и в воскресенье. Синоптики прогнозируют, что и в последний день недели небольшие дожди не оставят Южный Урал. Ветер в большей части региона сменится с западного на юго-западный, скорость которого будет составлять 2-4 м/c.