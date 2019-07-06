В Миассе бесплатно выступит популярная группа IOWA

Так жители Миасса отметят день выпуска первого автомобиля заводом «Урал».

Сегодня, 6 июля, в городе Миассе Челябинской области отмечается день первого выпуска автомобиля местным заводом «Урал». На городское торжество была приглашена известная поп-группа IOWA.

В честь 75-летяя этого события в городе пройдут большое количество праздничных мероприятий. Миассцы начали отмечать праздник уже с 11 часов дня. В Машгородке у ТК «Медео» уже начали своё выступление местные творческие бригады.

Продолжится массовое гуляние в 18:00 на Центральной площади, где пройдёт выставка автомобилей, и выступят творческие коллективы ДК «Урал».

Гвоздем программы станет нашумевшая группа IOWA. Южноуральцы смогут зажечь под хиты по-настоящему яркой и летней музыкальной группы.

А фееричное выступление поп-группы завершится праздничным салютом.

Редакция сайта «Первый областной» также поздравляет миассцев с 75-летием выпуска первого автомобиля. И как поётся в одной из песен группы «Только улыбайся, невесомости поверь и отдайся».