Челябинские ученые предлагают обогревать дома «солнцем»

Специальную установку с солнечными батареями уже тестируют на одном из зданий в Копейске.

Ученые предложили использовать солнечную энергию для того, чтобы отапливать дома и нагревать воду. Специальная энергоустановка была разработана в ходе комплексной работы ученых из Челябинска и Чехии. Деньги на проект были выделены Фондом содействия инновациям, их вклад составил 5 миллионов рублей.



«Разработано две системы. Первая — это система управления. Вторая — техническая система. Есть система отопления здания, в основном она идет от централизованных тепловых сетей. В нашем случае мы добавили тепловой насос, фотовольтику, электронагрев. Это помимо того, что существует еще основное централизованное отопление. То есть, когда тепла еще нет, но здание нужно греть, применяются вот эти источники дополнительные.» — прокомментировал сайту bfm74.ru директор компании «Солар» Юрий Бондарев.

Система уже тестируется на одном из зданий в городе Копейске. Плата за коммунальные услуги, благодаря использованию солнечных батарей, может стать меньше.



Подробности о том, как функционирует изобретение, можно прочитать на сайте bfm74.ru.

