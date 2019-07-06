В Челябинской области Баба-Яга испечёт самый большой пирог

Это событие пройдёт в рамках фестиваля семейных сказочных игр «Изумрудный город».

Уже завтра, 7 июля, в День семьи, любви и верности в Копейске пройдёт пятый фестиваль семейных сказочных игр «Изумрудный город». В этот день оживут герои русского фольклора.

Физкультурно-спортивный клуб «Горка» соберёт на своей площадке всех любителей русского народного творчества. В этот семейный праздник оживут все самые известные герои фольклора: богатырь Илья Муромец, Иван-Царевич и Елена Прекрасная, Садко, хозяйка Медной горы и многие другие сказочные персонажи национальной культуры многих регионов России. Каждый из героев представит свой федеральный округ или регион.

Гостей фестиваля удивит насыщенная программа мероприятия, где выступят творческие народные коллективы, пройдёт ярмарка hand-made-мастеров, а также выставка русских дизайнеров. Помимо всего для южноуральцев будут организованы фотозоны. Гости мероприятия также смогут принять участие в ремесленных, творческих и кулинарных мастер-классах. А для юных фольклористов будет организован забег и мягкий кинотеатр.

Уже по традиции пройдёт конкурсное шествие-дефиле в костюмах сказочных персонажей. Обладатели самого интересного образа будут награждены подарками.

Но самым ярким событием на фестивале станет подарок от Бабы-Яги, которая испечёт самый гигантский пирог на Южном Урале. Кулинарное творение будет состоять из пяти частей, каждая из которых будет символизировать собой все года фестиваля.



Сказочный праздник начнётся в 12:00 по адресу город Копейск, проспект Победы 49А.