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Информация об отмене занятий в Челябинске
Обновляемая информация от «Первого областного» об изменениях в учебном процессе в связи с морозами.
/ Выходные порадуют южноуральцев потеплением после морозной недели

Выходные порадуют южноуральцев потеплением после морозной недели

Погода даст возможность насладиться зимними прогулками.
сегодня в 09:34
  |  Общество

В Челябинской области ожидаются теплые выходные после такой студеной недели. Дневная температура не опустится ниже минус 16 градусов в низинах. В области днем ожидается минус 7−10 градусов, в Челябинске минус 4−10 градусов, что позволит провести выходные активно, не прячась от холода в помещении.

Морозы не доберутся до южноуральцев и ночью: максимально низкая температура в области минус 20 градусов, но при прояснении она может опуститься до минус 26. Ночью в Челябинске ожидается минус 17−20 градусов.

Небольшой снег ожидается на всей территории Южного Урала. Выходные будут облачными, с прояснениями. В субботу обещают северо-западный ветер, 5−10 метров в секунду, а в воскресенье он будет переходить в юго-западный с порывами 3−8 метров в секунду.

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