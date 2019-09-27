Долгожданная оттепель: погода готовит приятный сюрприз

По сравнению с нынешней неделей, следующие 7 дней обещают радовать южноуральцев теплом.

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Уральский климат продолжает быть непредсказуемым и после снежных выходных ожидается оттепель. Правда ли это обещанное бабье лето или заморозки не заставят себя долго ждать — покажет время.

В понедельник, 30 сентября, термометр покажет 8 градусов тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Во вторник будет 11 градусов со знаком плюс и небольшие кратковременные дожди. В среду и четверг температура достигнет +14 и +15 градусов соответственно, дожди при этом продолжат идти. Ночью в эти дни минимальный градус составит −1, а максимальный +6.

В Челябинской области средняя погода на следующей неделе составит от +6 до +7 с переменной облачностью, в отдельных районах ожидаются небольшие дожди.

Не Курилы, конечно, но и снега не будет.