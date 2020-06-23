Владимир Путин продлил выплаты медработникам до 15 сентября

Об этом президент заявил во время обращения к россиянам.

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Владимир Путин продлил стимулирующие выплаты для работников здравоохранения до 15 сентября. Об этом глава государства заявил сегодня, 23 июня, во время обращения к гражданам России.



Говоря о медицине, президент отметил самоотверженную работу медиков в период пандемии. По словам Владимира Путина, российское здравоохранение показало способность реагировать на экстренные ситуации. Также президент подчеркнул, что государство будет делать все возможное для поддержки медиков. Напомним президент и о том, что стимулирующие выплаты уже были установлены для медиков, борющихся с коронавирусом.

«Выплаты для таких специалистов начисляются за период с 15 апреля по 15 июля. Предлагаю также продлить их ещё на два месяца, то есть до 15 сентября и, конечно, как и для медицинских работников учитывать их при расчёте отпускных», — сказал Владимир Путин.

Отметим, что выплаты для медработников были введены во время эпидемии коронавируса. Также они предусмотрены и для сотрудников социальных учреждений.