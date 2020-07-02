Поправки в Конституцию поддержали 77,9% россиян

ЦИК страны обработал 100% бюллетеней.

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«За» поправки в Конституцию России высказалось 77,9% россиян. «Против» изменения основного закона выступили 21,27% жителей страны. Такие данные приводит центральная избирательная комиссия России после обработки 100% протоколов, пишет ТАСС. Общая явка на проходивший в среду, 1 июля, плебисцит составила в районе 65%.



«Поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании поддержали 77,92% проголосовавших, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ по итогам обработки 100% протоколов. Согласно данным, опубликованным на экране в информационном центре ЦИК, против поправок к конституции выступили 21,27% проголосовавших. Общая явка, по последним данным, составила 65%», — пишет ТАСС.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию России проходило с 25 июня. Основной день был назначен на среду, 1 июля. Голоса считались по всем дням. Отметим, что для принятия поправок их должны были поддержать более половины от общего числа принявших участие. При этом порог явки не был установлен.

Утром в четверг, 2 июля, региональная избирательная комиссия опубликовала данные по голосованию в Челябинской области. По официальной информации, после обработки 100% бюллетеней «за» поправки высказалось 69,54% южноуральцев, отметку в поле «против» поставили 29,55% жителей Челябинской области.