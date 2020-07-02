Областной избирком не зафиксировал нарушений в голосовании по Конституции РФ

Недействительными были признаны 15,5 тысяч бюллетеней.

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О том, как проходило голосование по внесению изменений в Конституцию России рассказал глава избиркома Челябинской области Сергей Обертас. По его словам, в ходе плебисцита не было зафиксировано ни единого нарушения.



Всего в голосовании по поправкам участвовало порядка 2,5 миллионов южноуральцев. Было выдано 1 711 446 бюллетеней, из которых 15 570 были признаны недействительными. Явка составила 65,87%.

Активнее всего в процессе голосования по поправкам голосовали в Кизильском районе, Локомотивном городском округе и Советском районе Челябинска. Также в десятку лидеров вошли Краснойармейский, Троицкий, Саткинский, Нагайбакский муниципальные районы и Ленинский район Челябинска. Наименьший результат был отмечен в Чебаркуле, Трёхгорном и в Центральном районе областной столицы. Сергей Обертас заверил, что во время голосования не было зафиксировано ни одного нарушения.

«Если бы были нарушения, которые повлияли бы на волеизъявление и были бы обращены в избирательную комиссию области, то мы были бы обязаны их рассмотреть. Только после этого мы бы приступили к вопросу голосования за протокол по Челябинской области. Так как этого не было, можем сделать вывод, что жалоб на избирательный процесс, который ставил бы под сомнение легитимность в Избирком области, не поступало. Хочу заметить, что небольшое количество обращений было. У нас работала „горячая линия“. Всего за шесть дней поступило 662 обращения, в день голосования — ещё порядка 150. Это большой массив информации. Порядка 90% вопросов носила информационный характер»,— сказал председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

Напомним, согласно данным областного избиркома поправки в Конституцию России поддержали 69,54% южноуральцев, против высказались 29,55% жителей области. По информации федерального ЦИК, число согласившихся с изменениями по всей стране составило 77,9%, тогда как 21,27% проголосовавших не согласились с изменениями. Общую явку по России ЦИК оценил в 65%.