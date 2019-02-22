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/ Выходного в понедельник за 23 февраля не будет

Выходного в понедельник за 23 февраля не будет

Роструд напоминает, что следующая рабочая неделя остается пятидневной.
сегодня в 10:18
  |  Общество

Россияне предвкушают празднование Дня защитника Отечества. В этом году важная дата выпала на субботу, но следующий понедельник выходным не будет. Об этом жителям России напоминает Роструд. 25 февраля все выйдут на работу, зато отдохнут лишний день в мае.

В этом году выходной по случаю Дня защитника Отечества переносится с 23 февраля на 10 мая. Таким образом, дополнительных выходных в феврале не будет, однако работники со стандартным пятидневным графиком в пятницу, 22 февраля, смогут закончить трудовой день на один час раньше. — цитирует РИА Новости представителей Роструда.

Напомним, ближайшие продолжительные выходные ждут всех работающих россиян в марте. С 8 по 10 число все будут отдыхать. В мае праздники продлятся с 1 по 5 число и с 9 по 12 мая.

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