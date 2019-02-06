/ Отдых в Челябинске станет одним из самых дешевых в майские праздники

Цена билетов варьируется в пределах 7000 рублей.

Челябинск может стать одним из популярных туристических мест в майские праздники. Дело в том, что южноуральское направление оказалось самым доступным по цене для любителей самолетов. Об этом рассказали специалисты сервиса Tutu.ru. Билеты Москва-Челябинск-Москва обойдутся примерно в 7 тысяч рублей. Среди других недорогих направлений — Санкт-Петербург, Ставрополь, Симферополь, Назрань, Нижний Новгород, Владикавказ и Ульяновск.

Дальновидные россияне уже начали планировать свой отдых на майские праздники и активно ищут билеты. Люди устали от зимы, а потому обдумывают различные варианты теплых путешествий.

Самым популярным днем для поисков является среда. Именно в середине недели путешественники активнее всего ищут варианты, куда бы съездить. Вторым по количеству поисковых запросов стал понедельник. Вероятно, после выходных человека не сразу отпускают мысли об отдыхе, и хочется опять устроить себе мини-отпуск. Часы пик, когда чаще всего человек ищет варианты, — с 8:00 до 12:00. Исключением стало воскресенье. В последний день недели те, кто ищет авиабилеты или тур, делают это в течении всего дня с 9:00 до 17:00. — рассказали сайту «Первый областной» эксперты Tutu.ru.

Специалисты сервиса уточнили, что для исследования выбирались даты с 30 апреля по 13 мая. При составлении выборки авиабилетов длительность поездки указывалась в пределах от 3 до 10 дней.