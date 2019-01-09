/ Россиянам напомнили о длинных выходных в марте

С таким сообщением выступил Роструд.

Масштабные выходные ожидают жителей России уже весной, с 8 по 10 марта. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.



Следующие длинные выходные ожидают россиян теперь в марте в связи с празднованием Международного женского дня. — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в Роструде напомнили, что выходной в честь Дня защитника отечества, который в 2019 году выпал на субботу, будет перенесен на 10 мая. Всего же в последний месяц весны жители России будут отдыхать с 1 по 5 и с 9 по 12 числа. Длительные выходные будут и в честь Дня народного единства со 2 по 4 ноября.

Напомним, что текущая рабочая неделя продлится всего три дня — с 9 по 11 января.