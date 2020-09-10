Новый низкопольный трамвай доставили в Челябинск на обкатку

Горожане смогут прокатиться на нем после завершения подготовительных работ.

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Новый трамвай пригнали на обкатку в Челябинск. Сначала низкопольный вагон начнет курсировать по городу пустым, потом — с пассажирами. Сейчас идет подготовка перед выпуском транспорта на линию.

«Пусконаладочные работы ориентировочно продлятся до конца недели, потом начнется обкатка, пока без пассажиров», — пояснили корреспонденту сайта «Первый областной» в управлении транспорта администрации Челябинска.

Вагон «Богатырь-М» изготовлен ПК «Транспортные системы». Согласно информации, размещенной на сайте компании, длина трамвая составляет 19 метров, ширина — 2,5 метра. Состав вмещает до 184 пассажиров, в нем предусмотрено 34 сидячих места.