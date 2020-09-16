«Богатырь» рассекает по улицам Челябинска

Новый низкопольный трамвай запустили на обкатку.

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В Челябинске начали тестировать новый низкопольный трамвай. «Богатырь-М» уже несколько раз отправляли на пробные поездки до Металлургического района, чтобы посмотреть, как он поведет себя на челябинских рельсах. Сегодня, 16 сентября, ознакомиться с новым вагоном прибыл заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Филиппов. Он ознакомился с преимуществами этого трамвая, а также осмотрел кабину водителя.

Новый трамвай низкопольный, имеет широкие проходы и возможность беспрепятственно перевозить людей из маломобильных групп населения. Кроме того, вагон оснащен USB-розетками, WI-FI, камерами видеонаблюдения и климат-контролем.

«В прошлую пятницу нам пришел на техобкатку новый трамвай. Обкатка будет проходить в течение месяца. Мы уже дважды выезжали на нем на улицы города. Две недели он будет ездить без пассажиров, еще две — с пассажирами», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ первый заместитель директора ООО «ЧелябГЭТ» Дмитрий Портье.

Челябинцы смогут протестировать «Богатыря», вскоре он начнет курсировать по маршрутам № 3 и № 16.