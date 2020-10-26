Эксперт рассказал, какие «глупые» ошибки не следует допускать при смене шин

Они могут не только усложнить управление автомобилем, но и привести к авариям.

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В Челябинской области выпал первый снег, дороги обледенели, и южноуральцы взялись скорее менять шины на своих авто. Кто-то воспользовался услугами шиномонтажной компании, а кто-то решил сделать всё сам. Однако для того, чтобы езда зимой была безопасной, необходимо не допустить распространённые ошибки. Их назвал эксперт журнала «За рулем» Владимир Соловьев.

Одной из них является использование изношенных зимних покрышек. Если они износились до глубины протектора в 4 миллиметра, то ездить на таких уже запрещено.

При использовании старых колёсных дисков следует проверить их на повреждения и коррозию. Ведь если они есть, то колесо придётся всё время подкачивать. А надо ли оно в мороз?

«При монтаже шины на диск необходимо использовать соответствующую пасту, чтобы посадочный бортик шины мог скользить по диску. Ни в коем случае нельзя применять консистентные смазки типа „литол“ или моторные масла — и те и другие разъедают резину. В крайнем случае используют мыльный раствор»,— сообщил Владимир Соловьёв.

Обращать внимание необходимо и на особенности рисунка протектора. Чтобы сцепление с дорогой было оптимальным, эксперт советует смотреть на стрелки на боковине шины в направлении вращения. Если колёса будут установлены неправильно, это только усилит склонность авто к пробуксовке, а также сделает его трудноуправляемым.

Правильные давление и балансировка также очень важны. Последнюю лучше всего сделать в шинном центре, а вот накачать шины можно самостоятельно. Главное — не забыть значения. Если такое с вами всё же произошло, подсказку можно найти на передней или средней стойке автомобиля в проеме водительской двери.

Ну и, конечно же, затяжка колёсных болтов и гаек. Эксперт советует при самостоятельной затяжке использовать динамометрический ключ. Также он напоминает о том, что прыгать на баллонном ключе или наращивать его рычаг с помощью трубы не стоит во избежание проблем.И ни в коем случае нельзя смазывать колёсные болты, поскольку это весьма опасно.