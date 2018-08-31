/ Губернатор сорвал аплодисменты, сделав выход силой на турнике. Видео

Борис Дубровский лично протестировал новую воркаут-площадку в Южноуральске.



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Губернатор Челябинской области встретился с молодежью Южноуральска на спортивной площадке. Глава региона посмотрел новый скейтпарк и даже лично протестировал спортивные сооружения. Борис Александрович сделал упражнение на турнике, получив от молодежи бурю оваций.

Территорию южноуральского спортивного парка поделили на несколько участков. Так появились уличные тренажеры и турники, рамы для скейтеров.

Площадь нового скейтпарка достигает 1,2 тысячи квадратных метров. Тут уместилось 23 тренажера. Уличный спортцентр стал одним из самых посещаемых мест в городе. Ежедневно туда приходят около 700 человек.

Пытались построить скейтпарк с 2014 года. Очень рады, что наконец удалось это сделать. Сейчас необходимо «законсервировать» площадку, а пока самостоятельно заклеиваем стыки, чтобы было удобнее кататься. Стараемся беречь его, потому что долго ждали открытия. — обратился к губернатору житель Южноуральска.

Напомним, в тот же день губернатор Борис Дубровский посмотрел на Южноуральск с всоты птичьего полета, прокатившись на колесе обозрения.