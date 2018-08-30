/ Губернатор впечатлен динамикой развития производства и культурной жизни Карабаша

Борис Дубровский завершил деловой визит.

Визит в Карабаш губернатора Бориса Дубровского продолжился на заводе «Карабашмедь». Здесь на производстве установили современные конвертеры, собирающие газ. В дальнейшем на производстве даже не понадобится дымовая труба. Делается все для увеличения объемов плавки. Нововведения оценил губернатор.

Я технолог, никуда не уйдет. Когда говорят, что доступные технологии надо применять, я соглашаюсь, что это правильно. И вот «Карабашмедь» — пример успешного развития компании по новым технологиям, когда она наращивает компетенции, свою долю рынка вместе с той территорией, на которой находится. — рассказал сайту «Первый областной» Борис Дубровский.

По мнению губернатора, Карабаш превращается в современный город. Скоро в нем забьет ключом и культурная жизнь. В Карабаше возводят торгово-развлекательный комплекс, где будет кинотеатр, концертный зал, несколько магазинов. Раньше мест для просмотра фильмов или выступлений артистов не было.

Напомним, ране Борис Дубровский оценил работу на реке Сак-Элга. Для нее прокладывают новый путь, чтобы водоем тек не через старые отвалы. В Аргазинское водохранилище будет впадать теперь уже чистая река. Это значит, что качество питьевой воды в Челябинске улучшится.