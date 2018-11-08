/ Врачей, призывающих к отказу от прививок, будут наказывать

Отвод от вакцин можно будет давать только по медицинским показаниям.

Врачей, которые призывают пациентов отказаться от вакцинации, предложили призывать к ответственности, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минздрав России.

Рекомендовать отказ врачи смогут только тем пациентам, которым прививки противопоказаны по медицинским показаниям. За несоблюдение рекомендаций врачам предлагают объявлять выговоры.

Сейчас мы можем прививать людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, граждан любого возраста начиная с шестимесячного, а некоторые прививки разрешены в первые сутки жизни ребенка (например, от гепатита B). Противопоказаний крайне мало. — объясняет главный инфекционист Минздрава РФ, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава РФ, доктор медицинских наук Елена Малинникова.