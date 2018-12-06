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/ Россияне предпочитают ходить на работу, а не сидеть на больничном

Россияне предпочитают ходить на работу, а не сидеть на больничном

Врачи просят не быть эгоистами и не распространять вирус среди коллег.
сегодня в 11:22
  |  Общество

2018 год подходит к концу, а 72% россиян ни разу не взяли больничный. Причина не в их хорошем иммунитете, а в нежелании идти к врачу и пропускать работу. Они исправно принимают лекарства, но в то же время распространяют инфекцию среди коллег. Врачи называют такую ситуацию неуважением к коллегам и самому себе.

Выходя на работу, вы заражаете всех на своем пути, всех своих коллег. Более того, осложнения могут возникнуть и у вас. Если за 3−5 дней можно выздороветь от ОРВИ и за 7 дней от гриппа, то в случае осложнений процесс затянется. Если присоединится бронхит или дело дойдет до пневмонии, то процесс выздоровления затянется на недели. О какой производительности труда мы говорим в таком случае? — цитирует портал Health.Mail.ru врача-инфекциониста Московской Инфекционной клинической больницы № 1 Софию Русанову.

Отметим, что рост заболеваемости в основном приходится на холодное время года. Например, в конце декабря-начале ноября в Челябинской области наблюдает увеличение количества заразившихся ОРВИ и гриппом. Но до порогового уровня еще далеко.

Однако специалисты Роспотребнадзора предупреждают: все меры профилактики респираторных инфекций нужно применять уже сейчас.

  1. Нужно избегать контакта с больными людьми. Если вы сам заболели, то лучше оставайтесь дома.

  2. Нужно тщательно мыть руки перед едой, возвращаясь с улицы и общественных мест. Неплохо носить маску, но эффективна она только 4 часа, так что ее нужно часто менять.

  3. Важно проводить регулярную уборку, используя моющие и дезинфицирующие средства. Влажная уборка убивает бактерии и вирусы.

  4. При вынужденном контакте с больным лучше узнать у врача, какие лекарства можно применять для профилактики респираторной инфекции.

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