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/ Первый фельдшерско-акушерский пункт на колесах запустили в Троицком районе

Первый фельдшерско-акушерский пункт на колесах запустили в Троицком районе

ФАП по графику будет выезжать в населенные пункты, где нет врача.
сегодня в 13:16
  |  Общество

В Троицком районе пустили в работу первый фельдшерско-акушерский пункт на колесах. По графику он выезжает в населенные пункты, где нет медицинских работников.

Мобильный пункт обслуживает маленькие населенные пункты, где проживают меньше ста человек, и где медработников нет совсем из-за отдаленности и специфических условий быта. В условиях кадрового голода передвижные формы работы — отличный выход из положения, они позволяют сделать медицинскую помощь доступной для населения. — прокомментировал Сергей Шор, главный врач областной больницы Троицка.

ФАП будет работать пять дней в неделю, проезжая два населенных пункта в день. Основная работа фельдшера, акушерки и медсестры — прием пациентов, профилактические осмотры, диспансеризация и вакцинация.

Еще три передвижных фельдшерско-акушерских пункта должны появиться в Челябинской области до конца 2018 года.

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