/ Первым получателям льготных микрозаймов выделено 8,1 миллионов рублей на Южном Урале

Кредитный комитет рассмотрел 13 заявок.

Представители малого и среднего бизнеса Челябинской области могут претендовать на займы по льготной ставке. Региональный центр микрофинансирования предоставляет кредиты в сумме до 1 миллиона рублей на срок до 1 года по льготной ставке до 7,7% годовых. На первом заседании кредитного комитета было рассмотрено 13 заявок от предпринимателей, только 9 из которых на общую сумму 8,1 миллион одобрены.

Проценты начисляются на остаток займа. Переплата за год по максимальному займу в размере 1 миллион рублей составит порядка 40 тысяч рублей. Ни один банк сегодня не может выдать бизнесу деньги на подобных условиях. — рассказал сайту «Первый областной» генеральный директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области Артур Юсупов.

Как отмечают специалисты, предприниматели запрашивают займы на покупку, модернизацию оборудования или пополнение оборотных средств.

