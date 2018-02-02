/ Лидер ОПГ осужден на 8,5 лет «строгача» после похищения и убийства предпринимателя из Казахстана

Мужчину признали виновным по двум статьям УК.

Челябинский областной суд вынес приговор гражданину Российской Федерации по делу о похищении и последующем убийстве иностранного предпринимателя. Уголовное дело в отношении Андрея Ковешникова поступило из Республики Казахстан. По версии следствия, фигурант дела организовал преступную группу, которая по его указке избила потерпевшего, в результате чего он скончался. Всего на теле погибшего обнаружено 92 следа от насилия.

В 2014 году Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области Республики Казахстан вынес обвинительные приговоры трем другим участникам этих же преступлений. В настоящее время еще один соучастник объявлен в розыск, остальные не установлены. Ковешников же был объявлен в международный розыск, задержан на территории Челябинской области, и поскольку он является гражданином РФ и не может быть выдан Республике Казахстан, дело в отношении него расследовалось и рассматривалось правоохранительными и судебными органами РФ. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинского областного суда.

Позже в связи с непричастностью к совершенному по статье «Убийство» преступлению Ковешников был оправдан. В ходе судебного заседания подсудимый отрицал свою вину, также Ковешников отказался от дачи показаний.

По решению Челябинского областного суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев в колонии строгого режима за похищение человека и незаконное хранение оружия. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.

