/ «Я за полный запрет». Омбудсмен выступила против займов в микрофинансовых организациях

Маргарита Павлова провела рейд по проблемным участкам.

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова сделал неутешительные выводы после рейда микрофинансовых организаций. Омбудсмен вместе с банковским экспертом побывала в учреждениях, на которые жалуются жители Бредов и Карталов. Здесь каждый второй житель обращается за финансовой «поддержкой» в МФО.

Как выяснилось в ходе рейда, люди, подписывая договоры, не задумываются, какие последствия их ждут в случае просрочки по платежам и невозврате денежных сумм. А эти условия специалистами, выдававшими деньги, гражданам не объясняются. Поэтому я выступаю за полный запрет работы микрофинансовых организаций с физическими лицами на законодательном уровне. Многие страны понимают проблему и принимают подобные законы. К сожалению, информирования населения в этом вопросе нет, а предупреждения о последствиях на граждан не действуют. — рассказала сайту «Первый областной» по итогам рейда уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова.

Напомним, ранее на Южном Урале выступили с предложением обязать микрофинансовые организации отказаться от громких рекламных лозунгов и подробно информировать своих клиентов об условиях выдачи займов. Подробнее о депутатской инициативе здесь.