/ Детские врачи продолжают лечить пациентов в рамках выездной поликлиники

Расписание специалистов составлено до конца года.

Выездная поликлиника продолжает работу на территории Челябинской области. Врачи детской клинической больницы отправляются в малые населенные пункты, чтобы осмотреть маленьких пациентов, не имеющих возможности добраться до областного центра. Для специалистов из района визит выездной поликлиники — возможность поучиться новому.

Челябинская область стала первым регионом, где начали работать выездные бригады. Визиты специально планируют на выходные, чтобы и дети, и родители могли посетить врачей в свободное время.

За день принимают обычно 200−300 детей. Но нужно учитывать, что чаще всего ребенка приводят сразу к нескольким специалистам, так что в день проводится примерно 700−800 консультаций. — рассказала в интервью «Губернии» главный врач Челябинской областной детской клинической больницы, Заслуженный врач РФ, главный внештатный педиатр регионального министерства здравоохранения Галина Киреева.

Иногда специалисты, приезжающие в глубинку, буквально спасают жизнь пациентам. Например, однажды в Нагайбакском районе мальчика увезли в больницу прямо в автомобиле выездной бригады.

Расписание выездной поликлиники смотрите здесь.