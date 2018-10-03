/ Региональные врачи обследовали детей из Пластовского района

Визит узких специалистов в поселок состоялся впервые за 7 лет.

Жители поселка Степное выстроились в очередь к врачам. В местную больницу прибыли региональные специалисты: невролог, кардиолог, ортопед и гематолог. Узнав о визите медиков, Екатерина Рязанкина приехала обследовать дочь, у девочки плоскостопие. Женщина счастлива, что ей не пришлось ехать в областной центр.

Мы пришли к ортопеду. У дочери, как только она начала ходить, развилось плоскостопие. Думаю, нам окажут квалифицированную помощь. Очень хорошо, что никуда далеко ехать не надо, пришли и все сделали. Спасибо им огромное за это. — рассказывает сайту «Первый областной» Екатерина Рязанкина.

Для многих жителей поселка найти время, чтобы приехать на обследование в Челябинск, целая проблема. И медосмотр силами приезжих специалистов как нельзя кстати, признаются пациенты. Тем более, что последний раз узкие специалисты были в Степном 7 лет назад. Турне врачей из областной больницы по Челябинской области продлится до конца октября.

Мы предварительно подготовились, провели обследование детей, по которому провели выборку, каких именно специалистов нам нужно пригласить в село Степное. Определились в плане 4-х специалистов. Дети будут обследованы, и, если у них выявятся какие-то заболевания, будут направлены на дальнейшее обследование. Кто-то получит лечение сразу, потому что есть детки с готовыми диагнозами, и им не нужно будет ехать, например, в Пласт, до которого 40 километров, либо до Челябинска, до которого 160 километров. — рассказала сайту «Первый Областной» заведующая детской поликлиникой Пласта Оксана Шатунова.

Всего в Степном проживают более 1600 человек, из них 240 детей.

Отметим, что инициатива отправлять квалифицированных специалистов из Челябинска и Магнитогорска для обследования населения в маленькие села — инициатива губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Второй месяц врачи проводят осмотры в отдаленных поселках региона. Специалисты уже побывали в Брединском, Еманжелинском, Красноармейском, Троицком, Увельском и других районах.