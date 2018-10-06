/ Психическое здоровье южноуральцев обсудят специалисты в прямом эфире 1obl.tv

Челябинцы могут задать вопросы психиатрам и психотерапевтам.

Интересной статистикой поделилась Всемирная организация здравоохранения: каждый четвертый-пятый житель земли страдает психическим расстройством, а каждый второй имеет шанс им заболеть. Пограничные расстройства — явление нередкое. Кто чаще всего подвержен нарушениям психики и есть ли способ предупредить болезнь — расскажут специалисты на пресс-конференции, организованной медиахолдингом ОТВ.

Какова картина психических заболеваний в Челябинской области, кто чаще всего подвержен нарушениям психики? Чем отличаются психоз и невроз? Почему половина всех психических заболеваний начинается в возрасте до 14 лет, какова роль генетики в устойчивости к таким заболеваниям, в чем заключается профилактика болезни и как не пропустить болезнь на ранней стадии? Расскажут замглавврача Областной клинической специализированной психоневрологической больницы № 1 Лидия Барковская и заведующий диспансерным отделением больницы Андрей Рукавишников. — сообщили сайту «Первый областной» организаторы конференции.

Стать участником откровенного разговора с врачами-психиатрами может каждый. Достаточно в комментариях к новости задать интересующий вас вопрос на тему «Что такое психическое здоровье и как его сохранить».

Пресс-конференция состоится во Всемирный день психического здоровья, 10 октября. Начало в 11:00. В онлайн-режиме происходящее будет транслировать «Онлайн-ТВ».