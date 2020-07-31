Выезд из поселка Локомотивный на Троицкий тракт закрыт почти на неделю

Челябинцев просят заранее планировать свой маршрут.

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В четверг, 30 июля, челябинские автомобилисты столкнулись с проблемой в движении по Троицкому тракту. Администрация города предупреждала о введении возможных затруднениях из-за проводимых дорожных работ. Так проблемы могли появиться при съезде с Троицкого на Старотроицкий тракты.

«Грузовой транспорт направляется через улицы Дарвина, Блюхера и Рылеева. Также до 5 августа закрыт выезд из п. Локомотивный на Троицкий тракт», — добавили в администрации Челябинска.

На пересечении с улицей Дарвина был установлен новый светофор. Жителей и гостей Челябинска убедительно просят заранее продумывать свой маршрут с учетом этой информации.