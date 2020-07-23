В сентябре закончится преображение автодороги Меридиан в Челябинске

Работы по улучшению территории проинспектировали сотрудники администрации.

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Благоустройство развязок на автодороге Меридиан в Челябинске сегодня, 23 июля, провели представители городской администрации. Замглавы по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов оценил, какими будут изменения на одной из главных транспортных развязок областной столицы.



«Первый объект — пересечение с улицей Новороссийской. Здесь уже провели работы по выравниванию и частичной укладке рулонного газона, построили технологические тротуары, идет высадка крупномеров. Вскоре, кроме деревьев, подрядчик высадит многолетние кустарники и появится архитектурная подсветка»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе челябинской мэрии.

По планам, благоустройство Меридиана должно закончится уже в этом сентябре. Отметим, что автодорога — не единственный объект в Челябинске, претерпевший изменения в этом году. Так, в подземном переходе на площади Революции избавились от палаток с торговцами и установили подъёмники для маломобильных граждан. Вскоре территорию ждёт дальнейшее преображение. Также изменилась и Кировка — оттуда начали исчезать ларьки, а возле театра оперы имени Глинки появились новые скамейки и вазоны, которые стали частью благоустройства главной пешеходной улицы Челябинска.