Выезд из Челябинска на трассу М-5 будет полностью перекрыт

Ограничения будут действовать из-за строительных работ.

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Сегодня вечером, 19 июня, выезд из Челябинска (1 870 километр) на автомобильную дорогу М-5 «Урал» будет полностью перекрыт с 23:00 до 23:40. Это связано с монтажом пролетного строения надземного пешеходного перехода.

«Автомобилистам необходимо принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам», — сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Напомним, что возведение надземных переходов разведут пешеходные и транспортные потоки на разные уровни, увеличат пропускную способность автодороги и повысят безопасность передвижения жителей ближайших населенных пунктов.