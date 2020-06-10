На трассе М-5 «Урал» под Миассом на ночь перекроют движение

Кроме того, несколько дней будет действовать ограничение движения.

Послушать 00:00

Южноуральских автомобилистов предупреждают о том, что движение по автомобильной дороге М-5 «Урал» близ города Миасс будет полностью перекрыто на определенный отрезок времени. Вынужденное ограничение связано с тем, что планируется масштабный ремонт газопровода на отрезке дороги на 1 772 километре +286.

«В ночь с 10 на 11 июня 2020 года, в период с 02:00 до 05:00 часов, движение транспорта по федеральной автомобильной дороге будет полностью остановлено. Легковые автомобили в этот период будут направлены через Миасс. А тяжеловесный транспорт будет дожидаться окончания работ и открытия движения», — сообщили сайту «Первый областной» в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Помимо этого, с 10 июня по 15 августа, на данном участке дороги транспортным средствам будет необходимо сбрасывать скорость. Также будет организовано реверсивное движение.