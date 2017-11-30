/ Выдра Ваня из Челябинского зоопарка предскажет погоду на зиму

Смотрите прогноз маленького хищника в прямом эфире на «Онлайн ТВ».

В поисках долгожданного снега журналисты «Первого областного» отправились в зоопарк. Там живет выдра Ваня, которого зоологи называют предсказателем. Журналисты в прямом эфире попросят Ваню «рассказать», какой будет южноуральская зима. В зоопарке уверяют, что зимние предсказания выдры всегда сбываются. Также во время прямого эфира зоологи расскажут, как борются с холодными температурами питомцы зоопарка.

В то время, когда медведи погрузились в глубокий сон, многие другие животные зоопарка бодрствуют. Например, олень марал меняет рога, а лисица отращивает густую шерсть. Во время прямой трансляции мы попробуем зайти в вольер со страусами, чтобы посмотреть, как эти теплолюбивые птицы борются с холодом. — рассказала редактор онлайн-вещания Ольга Мешкова.

Прямой эфир из зоопарка начнется сегодня, 30 ноября, в 15:00. Не пропустите его на »Онлайн ТВ».

Напомним, что челябинский гидрометцентр свой прогноз уже сделал. Начало зимы, по их данным, будет бесснежным. Синоптики говорят, что похожая ситуация была в 2008 году, тогда снег лег 13 декабря. При этом в горах снежный покров уже достигает 10 сантиметров.