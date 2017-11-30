/ Выдра Ваня из Челябинского зоопарка предсказал, когда выпадет снег

Маленький хищник поведал о погоде на 3 зимних месяца.

Зимний прогноз погоды огласил питомец Челябинского зоопарка — выдра Ваня. Маленький хищник делал предсказание, выбирая между воздушными шарами, на которых изобразили разные варианты зимней погоды: снег, метель и дождь. Выдра лопала шары, поясняя, какими будут декабрь, январь и февраль.



Сначала выдра Ваня побежал к «снежному» шару, но потом изменил свое мнение. Первым лопнул бесснежный шар, затем шарик, где была одна снежинка. В феврале, по предсказаниям Вани, нас засыплет снегом. То есть зима все-таки будет, просто немного попозже. — рассказала сайту «Первый областной» редактор онлайн-вещания Ольга Мешкова.

Выдра Ваня — зимний предсказатель. Погоду на лето отлично определяют страусы.



Напомним, по их прогнозу, лето должно было оказаться дождливым. Так и вышло, много дней челябинцы не видели солнца и прятались под зонтами.