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Выдра-прогнозист Ваня научился играть на синтезаторе

Хищник продолжает приковывать к себе внимание.
сегодня в 13:21
  |  Общество

Выдра Ваня из челябинского зоопарка, ставший медиазвездой после своего зимнего прогноза, продолжает приковывать к себе внимание. На этот раз хищник решил поразить своими музыкальными талантами. Сотрудники зоопарка подарили Ване синтезатор, и он сразу понял, что это новый повод захватить медиапространство.

Сначала Иван попробовал новую забаву на зуб, а когда услышал красивые звуки, то сразу понял, в чем дело. Так совпало, что ширина пасти хищника позволяет ему нажимать на две клавиши одновременно. Сотрудники зоопарка планируют провести серию обучающих занятий. — рассказала сайту «Первый областной» редактор онлайн-вещания ОТВ Ольга Мешкова.

Напомним, в последний день осени питомец Челябинского зоопарка огласил свой зимний прогноз погоды огласил. Маленький хищник делал предсказание, выбирая между воздушными шарами, на которых изобразили разные варианты зимней погоды: снег, метель и дождь. Выдра лопала шары, поясняя, какими будут декабрь, январь и февраль. Сначала выдра Ваня побежал к «снежному» шару, но потом изменил свое мнение. Первым лопнул бесснежный шар, затем шарик, где была одна снежинка. В феврале, по предсказаниям Вани, Челябинск засыплет снегом. То есть зима все-таки будет, просто немного попозже.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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