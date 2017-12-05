/ Выдра Ваня из Челябинского зоопарка освоил игру на бубне

Маленький хищник оценил мелодичность инструмента и удобную для кусания форму.

Новый талант выдры Вани открыли накануне в Челябинском зоопарке. Маленький хищник освоил музыкальный бубен. Инструмент очень увлек питомца зоопарка. Он готов играть на нем часами, стоя на задних лапках и лежа на спинке, восторженно пища или сосредоточенно потрясывая и покусывая новую игрушку.

Выдра Ваня продолжает осваивать музыкальные инструменты. Питомец челябинского зоопарка вовсю орудует бубуном. Хищник не на шутку увлекся музыкальной игрушкой, на время позабыв о своих воздушных шарах, которые совсем недавно были вне конкуренции в коллекции игрушек. — прокомментировала сайту «Первый областной» редактор онлайн-вещания Ольга Мешкова.

Напомним, ранее выдра Ваня был предсказателем. Он пытался угадать погоду на три зимних месяца. Затем хищнику сделали маленький подарок — синтезатор. Выдру Ваню будут учить играть на нем лапками. Пока питомец зоопарка научился виртуозно грызть музыкальный инструмент.