/ ГИБДД предупреждает автомобилистов о снегопаде на трассе М-5

Горнозаводская зона Южного Урала оказалась под воздействием осадков.

Автомобилистов Южного Урала призывают воздержаться от поездок без необходимости из-за снегопадов. У сотрудников Госавтоинспекции вызывает опасения ситуация на трассе М-5, в частности в Катав-Ивановском районе. Обильные осадки затрудняют движение и снижают видимость на дорогах.

В настоящее время в Катав-Ивановском районе и во всей горнозаводской зоне идет снег, видимость снижена. На федеральной автодороге Москва-Челябинск в связи с осадками, осложнено движение. По информации синоптиков, в течение суток сохранится переменная облачность, на отдельных участках дорог гололедица. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД по Челябинской области.

Управление ГИБДД по Челябинской области просит водителей, по возможности, воздержаться от поездок. Соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами. При движении на дальние расстояния быть предельно осторожными, иметь с собой теплые вещи, питание и достаточный запас топлива.