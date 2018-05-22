/ Выдра Ваня в шоке! Его новая подружка установила свои порядки в вольере

Любимец посетителей челябинского зоопарка опасается за свои игрушки

В вольере известного питомца челябинского зоопарка выдры Вани появился новосел. Зоологи подселили к популярному «музыканту» и «предсказателю» погоды самочку Маню. Правда, хозяин просторного жилища не сразу принял новую соседку. Несколько дней подряд Иван прятал свое имущество от гостьи, скрывался сам за бревном и спешно убегал, когда та пыталась подойти к хозяину ближе.

Самка выдры Маня чувствует себя в новом вольере, как у себя дома, тем самым притесняя хозяина Ваню. Она облюбовала бассейн, на свой вкус передвинула камни, сменила обстановку. Ване остаётся только смириться с новыми порядками в доме и пойти на контакт. — рассказали сайту «Первый областной» в челябинском зоопарке.

Сотрудники зоопарка не ожидали такой реакции от Вани. Ведь самец известен многим своим смелым нравом, творческими способностями и общительностью. Но при виде самки Иван показал себя с совсем другой стороны. Целую неделю зоологи наблюдали за знакомством новой пары. И лишь сегодня, 22 мая, самец Иван решился сделать первый заплыв в бассейне со своей новой подругой. Видимо, дело идет к свадьбе, считают специалисты челябинского зоопарка.