/ Дорожники в круглосуточном режиме дежурят для помощи автомобилистам на Южном Урале

В регионе начались метели и снегопады на федеральных трассах.

Автомобилистов Южного Урала и соседних регионов предупреждают об ухудшении погоды. Федеральные трассы в Челябинской области заносит снегом. Экстренные службы готовы к немедленной помощи автомобилистам, попавшим в трудную ситуацию.



Ночью и днем 8 декабря на юге Челябинской области местами ожидается сильный снег, метели. Дорожные организации готовы к ликвидации последствий. Работа диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» организована в круглосуточном режиме. — сообщили сайту «Первый областной» в Упрдор «Южный Урал».

Автомобилистов Южного Урала предупреждают о работе «горячей линии». В случае возникновения чрезвычайной ситуации во время движения по федеральным дорогам Челябинской и Курганской областей нужно звонить 8(351)2666563.